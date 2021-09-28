Galatasaray’ın Rumen oyuncusu Morutan, form grafiğini yükseltmeye başladı

28 Eylül 2021 Salı, 07:00

Galatasaray’ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı ve yeteneğiyle gelecek vaat eden Morutan, Göztepe karşısındaki performansıyla her geçen gün Sarı-Kırmızılı takıma daha fazla adapte olduğunu gösterdi. Lazio maçının ardından ikinci kez bir karşılaşmada sahada kaldığı süreyi yüksek tutan (84 dakika) Rumen futbolcu, savunmada da ikili mücadele kazanma ve top çalma istatistiklerini yukarıya çekip Fatih Terim’in istediği seviyeye çıkacağını ispatladı. Seri çalımlar ve ardından şık bir vuruşla ağları havalandırarak hem ilk golünü atan hem de Sarı-Kırmızılılara galibiyeti getiren 22 yaşındaki oyuncu özgüven kazanırken, Florya’daki neşeli tavırlarıyla da takımdaki sevilen isimlerin başında geliyor.



