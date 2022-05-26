Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu için rekor bonservis

26 Mayıs 2022 Perşembe, 09:44

Kerem Aktürkoğlu sezon sonunda sosyal medyadan adeta Galatasaraylılara veda eder gibi bir açıklama yaparken Almanya'dan ilginç iddialar geliyor.

Alman basını, Borussia Dortmund'da göreve getirilen yeni teknik direktör Edin Terzic'in, Kerem Aktürkoğlu'nun transferini çok istediğini iddia etti.

AVRUPA KULÜPLERİNİN RADARINDA

Sporx'in aktardığına göre, Alman temsilcisi, 23 yaşındaki oyuncuyu renklerine katmak istiyor ve bu konuda 15-20 milyon Euro'luk bir maliyeti göze almış durumda.

Galatasaray'la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kerem Aktürkoğlu'na, Dortmund'un yanı sıra, birçok Avrupa kulübünün ilgisi olduğu ileri sürüldü.

Geçen sezon ortaya koyduğu futbolla herkesin beğenisini kazanan Kerem, toplam 51 maçta forma giyerken 13 gol ve 12 asistlik süper bir performans sergiledi.

Genç oyuncu, Galatasaray'ın ligdeki 38 maçından 37'sinde forma giyerek hocaların vazgeçilmezi oldu.