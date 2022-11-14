Galatasaray'lı Kerem Aktürkoğlu'na 3’lü kıskac

14 Kasım 2022 Pazartesi, 07:00

Galatasaray’da sezon başından bu yana performansındaki istikrarsızlık nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan Kerem Aktürkoğlu’nun 7-0’lık Başakşehir galibiyetinde attığı 3 golün perde arkasında 3 yıldızın payı büyük.

Sarı-Kırmızılıların yıldızları Icardi, Mertens ve Mata, Beşiktaş derbisinde yedek kalan 24 yaşındaki oyuncuyla geçen hafta boyu yakından ilgilendi. Üç tecrübeli oyuncu, yeteneklerine inandıkları Kerem’e tüm antrenmanlarda neler yapması gerektiği konusunda görüşlerini aktardı. Mertens, Icardi ve Mata; kuracakları pas organizasyonlarında Kerem’in önemli bir yeri olduğunun altını çizdi, saha içinde alması gereken pozisyonları aktardı. Yıldız isimlerin bu yaklaşımı sonrası Kerem’in motivasyonu daha da artarken teknik direktör Okan Buruk’un da idmanlarda iyi çalışan oyuncusunu direkt 11’e yazdığı öğrenildi. G.Saray’ın 4. golündeki Icardi-Kerem; 5. golündeki Kerem-Mertens, 6. golündeki Icardi-Kerem paslaşmaları özel çalışmanın en büyük kanıtı niteliğindeydi.

BURUK DEDİĞİNİ YAPTI

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk’un tercihleri takımın yükselişinde önemli bir etken. Son 3 maçında 11 gol atan Sarı-Kırmızılılar, rakip kaleye 70 şut çekti. Ceza sahasında 108 kez topla buluşan G.Saray’ın son 3 maçta 5 şutu direğe takıldı. G.Saray, deplasmanda 17 puan kazanıp son 17 sezonun en iyi dış saha performansına imza attı. Sarı-Kırmızılılar deplasmandaki 8 maçın 6’sında gol yemedi. Buruk, 28 Ekim’deki Karagümrük maçı sonrası Beşiktaş’ı ve Başakşehir’i yeneceklerini söylemişti.

25 KASIM’DA TOPBAŞI

G.Saray, lige verilen arada 12 gün izin yapacak. Sarı-Kırmızılılar, 25 Kasım’da Florya’da antrenmanlara başlayacak. Cim-Bom, 8-17 Aralık’ta Antalya’da kamp yapacak. G.Saray, İstanbul ve Antalya’da 2’si İspanyol takımıyla olmak üzere 5 hazırlık maçı oynayacak.