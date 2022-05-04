Galatasaraylı Mostafa Mohamed ayrılmak istiyor!

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 11:10

Spor Toto Süper Lig'de 35. haftayı 47 puanla 13. sırada tamamlayan Galatasaray'da birçok oyuncunun mutsuz olduğu iddia edildi. Habertürk'ün haberine göre, o isimlerin başında da Mostafa Mohamed'in geldiği ifade edildi.

Haberde, son haftalarda formasını Gomis'e kaptıran Mısırlı forvetin takımdan ayrılmak istediği kaydedildi. Mostafa Mohamed'in, menajerinden kendisine kulüp bulmasını istediği öğrenildi.

Sezon başında Fransa Ligi ekibi Bordeaux'ya transferi son anda gerçekleşmeyen 24 yaşındaki oyuncunun Fransa'ya gitmek istediği kaydedildi. Mostafa Mohamed ile Montpellier ve Lens'in ilgilendiği öğrenildi.

Galatasaray'da mevcut yönetimin Mısırlı golcüyü 7-8 milyon Euro'nun altında bir rakama satmayı düşünmediği iddia edildi.

4 MİLYON DOLARA ALINDI

Galatasaray sezon ortasında Mostafa Mohamed'in bonservisini 4 milyon dolar karşılığında Mısır kulübü Zamalek'ten almıştı.

Bu sezon sarı kırmızılı takımla tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Mısırlı forvet 7 gol atarken, 5 de asist yaptı.