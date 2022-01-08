Gareth Bale'den emeklilik kararı
İspanyol kulübü Real Madrid'in formasını giyen Galli futbolcu Gareth Bale'ın emeklilik kararı aldığı öne sürüldü.
Kariyerini inşa ettiği futboldan daha çok golf sporunu sevdiğini sık sık dile getiren Galli oyuncu Gareth Bale hakkında önemli bir iddia ortaya atıldı.
İngiliz medya kuruluşu Sky Sports'ta yer alan habere göre, Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gareth Bale'ın, Galler Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'na katılamaması halinde yaz ayında emekli olacağı öne sürüldü.
Real Madrid ile sözleşmesini uzatmayı düşünmediği belirtilen 32 yaşındaki oyuncunun, Galler Milli Takımı ile Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılması halinde ise kariyerini İngiltere'de sürdürmek istediği kaydedildi.
Galler, 2022 Dünya Kupası'na katılmak için mart ayındaki play-off mücadelesinde Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Galler, Avusturya'yı geçmesi halinde ise İskoçya-Ukrayna eşleşmesinin galibi ile 2022 Dünya Kupası'na katılma mücadelesi verecek.
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