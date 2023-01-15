Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ye konuk oluyor. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ye konuk olacak.
GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
15 Ocak Pazar günü Kalyon Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.
GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
Spor Toto Süper Lig 18. hafta derbi maçında kendi evinde ağırladığı Galatasaray'a 3-0 yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe, Gaziantep FK mücadelesinden 3 puanla ayrılıp yaralarını sarmak istiyor.
Fenerbahçe, ligde 17 maç sonunda aldığı 35 puanla lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde 2. sırada yer alırken, rakibi Gaziantep FK ise 17 maç sonunda topladığı 19 puanla 11. sırada bulunuyor.
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