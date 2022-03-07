Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç'in bir maçlık men cezası onandı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de forma giyen kaleci Günay Güvenç'e verilen bir maç cezasını onadı. Güvenç, Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta rakip takım oyuncusuna yönelik tehdit ifadeleri kullanmıştı.

cumhuriyet.com.tr
07 Mart 2022 Pazartesi, 18:58
Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç'in bir maçlık men cezası onandı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Gaziantep FK'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçta rakip takım mensubuna yönelik tehdidi nedeniyle Günay Güvenç'e verilen bir maç men cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Günay Güvenç'e verilen bir maç men ve 6 bin 500 lira para cezasını onama kararı aldı.

Kurul ayrıca Gaziantep FK görevlisi Ayhan Kaya'nın 15 gün hak mahrumiyeti cezasını da onama kararı verdi.


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