Gaziantep FK'de Erol Bulut'un alternatifi hazır
Süper Lig ekibi Gaziantep FK'nin teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılması halinde İsmail Kartal'ı göreve getireceği ileri sürüldü.
Süper Lig'de son haftalarda istediği sonuçları alamayan Gaziantep FK'de ana gündem maddesi teknik direktör.
Erol Bulut ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve genç teknik direktör ile görüşmeler yapan Gaziantep FK, bir yandan da Bulut sonrasını düşünüyor.
İsmail Kartal
FENERBAHÇE'DEN AYRILMIŞTI
Gazeteci Ali Budak'ın haberine göre Gaziantep FK, bu doğrultuda Erol Bulut'un ardından göreve İsmail Kartal'ı getirmeyi planlıyor.
Geçen sezon Vitor Pereira'nın ardından Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal, sezonu tamamlamasının ardından görevinden ayrılmıştı.
Gaziantep FK'de teknik direktör değişikliğinin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.
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