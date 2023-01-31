Gedson Fernandes'ten ceza açıklaması

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 22:48

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 22:48

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, 1-1 sona eren Fatih Karagümrük maçının ardından konuştu.

"ONLAR EN İYİ ŞEKİLDE OYNAYACAKTIR"

Kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyleyen Gedson, "Üzgünüz. Hedefe giderken 3 puan önemli olacaktı. Önümüze bakmak zorundayız" dedi.

Maçın ardından sarı kart görüp Sivasspor maçında cezalı duruma düşmesini değerlendiren yıldız oyuncu, "Takımımızda iyi oyuncular var. Sivas'a karşı en az benim kadar iyi oynayacak oyuncular var. Onlar en iyi şekilde oynayacaktır" ifadelerini kullandı.