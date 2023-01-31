Gedson Fernandes'ten ceza açıklaması

Portekizli futbolcu Gedson Fernandes, Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı yorumladı. Fernandes, sarı kart görerek cezalı duruma düşmesi hakkında, "Takımımızda iyi oyuncular var. Sivas'a karşı en az benim kadar iyi oynayacak oyuncular var" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 22:48
Gedson Fernandes'ten ceza açıklaması
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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, 1-1 sona eren Fatih Karagümrük maçının ardından konuştu.

"ONLAR EN İYİ ŞEKİLDE OYNAYACAKTIR"

Kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyleyen Gedson, "Üzgünüz. Hedefe giderken 3 puan önemli olacaktı. Önümüze bakmak zorundayız" dedi.

Maçın ardından sarı kart görüp Sivasspor maçında cezalı duruma düşmesini değerlendiren yıldız oyuncu, "Takımımızda iyi oyuncular var. Sivas'a karşı en az benim kadar iyi oynayacak oyuncular var. Onlar en iyi şekilde oynayacaktır" ifadelerini kullandı.


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