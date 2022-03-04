Gedson Fernandes'ten Galatasaray itirafı: Gelmeyi çok istedim ama almadılar
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 4-2 yendiği maçın ardından Gedson Fernandes sarı-kırmızılı takımın soyunma odasına giderek eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi. Portekizli futbolcu "Neden Galatasaray'a gelmedin?" sorusuna "Gelmeyi çok istedim ama beni almadılar..." şeklinde cevap verdiği iddia edildi.
Uzun süre Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Gedson Fernandes Beşiktaş'a transfer olmuş, yarım sezonluğuna da Çaykur Rizespor'a kiralanmıştı.
Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 4-2 kazandığı Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünün ardından NEF Stadı'nda ilginç bir olay yaşandı.
"GELMEK İSTEDİM AMA ALMADILAR..."
Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre, Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının ardından sarı-kırmızılı takımın soyunma odasına giden ve eski takım arkadaşlarıyla sohbet eden Portekizli futbolcu "Gelmeyi çok istedim ama beni almadılar..." dediği öğrenildi. Galatasaray Başkanı Burak Elmas da Gedson Fernandes için "İsteseydik alırdık" ifadelerini kullanmıştı.
Bu arada Gedson'un soyunma odası ziyaretini Babel sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
GEDSON FERNANDES'İ NEDEN ALMADILAR?
Transferde söz sahibi olan başkan danışmanı Luis Campos önceliğin maliyetsiz bir 6 numara olduğunu bildiği için Gedson Fernandes transferine sıcak bakmadı. Bu nedenle Erick Pulgar transferi kiralama bedelsiz gerçekleşti.
AHMET BULUT FAKTÖRÜ
Kulüp kaynaklarının verdiği bilgiye göre Gedson Fernandes'in Türkiye hakları Ahmet Bulut'ta olmasaydı bu transferin gerçekleşme ihtimali vardı. Son menajer harcamalarında başkan isim vermese de Ahmet Bulut üzerinden yapılan transferlerden de rahatsızdı. Bu nedenle Ahmet Bulut'la tekrar çalışmaya sıcak bakmadılar.
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