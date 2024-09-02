Gedson Fernandes'ten kariyer rekoru!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen Gedson Fernandes, henüz 1 Eylül'de kariyerinin en golcü sezonunu yaşamayı garantiledi.
Gedson Fernandes kariyerinin en gollü sezonuna başladı.
Beşiktaş'ın oynadığı son maçlardaki performansıyla dikkati çeken Gedson Fernandes, Sivasspor karşısında 89. dakikada kaydettiği golle birlikte kariyerinin en golcü sezonuna başlamış oldu.
KARİYER REKORU
Profesyonel kariyeri boyunca en fazla 3 gol atan Gedson Fernandes, Sivasspor karşısında bu sezonki 4. golüne ulaştı.
Bu sezonun açılışını İsviçre'de oynanan maçta Lugano'yla 2 gol atarak yapan Portekizli oyuncu, İstanbul'daki rövanşta da 1 gol atarak 3 gole ulaşmıştı.
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