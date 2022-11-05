Giresunspor Süper Lig'de 8 hafta sonra güldü
Süper Lig'de Giresunspor, kendi sahasında ağırladığı İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti.
Süper Lig'de 13. hafta maçında Bitexen Giresunspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi Giresunspor oldu.
İstanbulspor 18. dakikada Valon Ethemi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 30. dakikasında Adi Mehremic kırmızı kart gördü ve İstanbulspor 10 kişi kaldı. Bu dakikadan sonra Giresunspor maçın üstünlüğü eline aldı.
İSTANBULSPOR 5 HAFTADIR KAYBEDİYOR
Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Alper Uludağ, 48. dakikada Jorman Campuzano ve 56. dakikada Robert Mejia kaydetti. İstanbulspor 87'de Jetmir Topalli ile durumu 3-2 yaptı ama bu gol sadece skoru belirledi.
Ligde sekiz hafta sonra kazanan Giresunspor puanını 12'ye yükseltti. Beş haftadır kaybeden İstanbulspor 8 puanda kaldı.
Süper Lig'de Dünya Kupası öncesi oynanacak son haftada Giresunspor, Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. İstanbulspor, Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.
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