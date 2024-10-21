Halil Umut Meler'e Benfica maçında görev!

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica'nın, Feyenoord ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında Halil Umut Meler düdük çalacak.

Halil Umut Meler'e Benfica maçında görev!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.10.2024 - 11:03

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Portekiz'in Benfica ile Hollanda'nın Feyenoord takımları arasında 23 Ekim 2024 Çarşamba günü oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasını yönetecek.

Portekiz'in Lizbon şehrindeki Benfica Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Luca Pairetto VAR, Romanya Futbol Federasyonu'ndan Catalin Sorin Popa ise AVAR olarak görev yapacak.


Etiketler: #Halil Umut Meler #kerem aktürkoğlu #orkun kökçü

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