Hasan Al değerlendirdi: 'Uğurcan farkı ve mücadele'

Yayınlanma: 16.09.2024 - 10:18

Güncelleme: 16.09.2024 - 10:18

Şenol Güneş dersine iyi çalışmış. Oyuncu seçimi ve yerleşimini yapmış. Takımını motive etmiş. Oyun üstünlüğünü ele almış. Sağlı sollu ataklarla rakibini zorlamaya başlamış...

Ancak hiç hesapta olmayan bir gelişme yaşandı. Sahaların en efendi oyuncusu Visca, 13. dakikada takımını 10 kişi bıraktı...

Bu dakikadan sonra Trabzonspor savunma yaptı, Beşiktaş hücum oynadı.

Uzatmalarla birlikte 105 dakika olan müsabakada Bordo Mavililer 92 dakika 10 kişi oynadı.

İstim üstündeki bir takıma karşı kendini bulmaya çalışan bir takımın 10 kişi mücadele etmesi hiç de kolay değildi.

Nitekim maçın gidişatı da öyle oldu.

Trabzonspor çok iyi savunma mı yaptı yoksa Beşiktaş gereğini mi yapamadı?

Trabzonspor'un mücadelesi kadar Beşiktaş'ın beceriksizliği maça damgasını vurdu.

İstanbul ekibi, genel olarak hücumda etkisizdi. Trabzonspor'un bıraktığı alanda çok iyi yan pas yaptı. Hücumda çok iyi olduğu bölümlerde ise Uğurcan kalesinde devleşti. Şampiyon olduğu sezon ki kıvamını yakaladı.

Uğurcan'la birlikte Okay, takımına en çok katkı yapan oyuncuydu.

Savunma bloku genel olarak iyiydi. Ancak Saviç'in rakibini yaka paça indirmesine hakem penaltı verse kimse bir şey diyemezdi.

Visca'nın gördüğü kırmızı kart doğruydu. Ne var ki Masuaku, hakemi aldattığı için ikinci sarı karttan kırmızı kart görmeliydi.

Ali Şansalan bu pozisyonu es geçti.

Karadeniz ekibi maçın başında 10 kişi kaldığı için hücumu düşünmedi. Dolayısıyla hücum oyuncularını değerlendirmek haksızlık olur.

Orsiç ve Visca, Trabzonspor gibi oyuna iyi başladı. Visca oyun dışı, Orsiç yalnız kaldı. Kanatlar durdu.

Trabzonspor'un sezon başından beri en çok sıkıntı çektiği yer santrafor mevkii. Banza bu sıkıntıyı kesinlikle giderir. Yerden ve havadan iyi. Kayseri maçıyla birlikte mesaiye başlar.

Mendy'yi beğenmedim. Zaman zaman iyi toplar kazandı. Ancak topu ayağından geç çıkartarak gereksiz top kayıpları yaşattı.

Oyuna sonradan giren Cihan ve Draguş beklenen katkıyı yapamadı.

Muhammed Cham, Ozan ve Lundstram ise yeterli süre alamadı.

Trabzonspor için maçın en güzel tarafı çok iyi mücadele etmesi, oyuncuların direnci ve taraftarının muhteşem desteği idi.