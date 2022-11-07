Hatay'da 6 gol var kazanan yok

07 Kasım 2022 Pazartesi, 22:07

Süper Lig'de 13. hafta maçında Volkan Demirel yönetimindeki Atakaş Hatayspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi.

İlk yarıyı yenik kapatan Medipol Başakşehir, ikinci yarıda 2-1 öne geçti ama skoru koruyamadı. Hatayspor da 3-2 öne geçti ama onlar da skoru korumayı başaramadı. Mücadele 3-3'lik eşitlikle bitti. Başakşehir, Süper Lig'de tam 42 maç sonra kalesinde 3 gol gördü.

HATAY'DA MÜTHİŞ MÜCADELE

Atakaş Hatayspor'un ilk golünü 12. dakikada Bertuğ Özgür Yıldırım kaydetti. Medipol Başakşehir'in golleri 60. dakikada Bertrand Traore ve 65. dakikada Danijel Aleksic'ten geldi.

Maçın 75. dakikasında Hatayspor'da Ayoub El Kaabi attığı golle durumu 2-2 yaptı. Maçın 81. dakikasında Hatayspor'da sahneye bu kez Ze Luis çıktı ve skoru 3-2'ye getirdi. Ama maç burada bitmedi, Başakşehir 90. dakikada Serdar Gürler ile golü buldu ve mücadele 3-3 bitti.

Bu beraberliğin ardından Hatayspor 11, Medipol Başakşehir 24 puana ulaştı.

Süper Lig'de gelecek hafta Atakaş Hatayspor, İstanbulspor'a konuk olacak. Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı ağırlayacak.