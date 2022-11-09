Hull City'nin 3 puan hasreti sona erdi

İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, deplasmanda karşılaştığı Cardiff City'yi 3-2 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
09 Kasım 2022 Çarşamba, 09:14
Hull City'nin 3 puan hasreti sona erdi
Abone Ol google-news

Championship'in 9. hafta erteleme maçında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, deplasmanda Cardiff'i ağırladı.

Cardiff City Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Hull City 3-2 kazanarak 3 maç aradan sonra galip gelmeyi başardı.

Mücadelede Hull City'e galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Pelkas ile 76 ile 77. dakikalarda Slater kaydetti. Cardiff'in Robinson ve Whyte ile bulduğu goller ise galibiyet için yeterli olmadı.

Karşılaşmada Ozan Tufan 61, Doğukan Sinik ise 73. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla Hull City, 24 puana yükseldi, Cardiff ise 24 puanda kaldı.


İngiltere Championship hull city Cardiff City acun ılıcalı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler