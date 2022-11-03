İki dünya devi, Merih Demiral'ın peşinde!

03 Kasım 2022 Perşembe, 14:16

İtalya Serie A ekibi Atalanta'da forma giyen milli oyuncumuz Merih Demiral, başarılı performansı ile dünya devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Geçen sene Juventus'tan 1 yıllığına Atalanta'ya kiralanan ve burada sergilediği performansın ardından yaz transfer döneminde bonservisi alınan Demiral için iki büyük takım devreye girdi.

MANU DEVRE ARASINDA, REAL MADRİD SEZON SONU KAPI ÇALACAK

Fanatik'te yer alan habere göre, İngiliz devi Manchester United'ın genç oyuncu için devre arasında Atalanta'nın kapısını çalması bekleniyor. ManU dışında Real Madrid'in de geçen sezondan bu yana yıldız futbolcuyu transfer listesinde bulundurduğu biliniyor ve sezon sonunda Demiral için girişimde bulunacağı ifade ediliyor.

İtalyan ekibiyle ligde 11 karşılaşmada görev alan ve 1 gollük katkı sunan Merih Demiral için Atalanta'nın 50 Milyon Euro'nun aşağısında bir rakamı kabul etmesi beklenmiyor.

