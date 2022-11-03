İki dünya devi, Merih Demiral'ın peşinde!
Premier Lig devi Manchester United ile La Liga devi Real Madrid, Atalanta'da oynayan milli oyuncu Merih Demiral'ı transfer listesine aldı.
İtalya Serie A ekibi Atalanta'da forma giyen milli oyuncumuz Merih Demiral, başarılı performansı ile dünya devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.
Geçen sene Juventus'tan 1 yıllığına Atalanta'ya kiralanan ve burada sergilediği performansın ardından yaz transfer döneminde bonservisi alınan Demiral için iki büyük takım devreye girdi.
MANU DEVRE ARASINDA, REAL MADRİD SEZON SONU KAPI ÇALACAK
Fanatik'te yer alan habere göre, İngiliz devi Manchester United'ın genç oyuncu için devre arasında Atalanta'nın kapısını çalması bekleniyor. ManU dışında Real Madrid'in de geçen sezondan bu yana yıldız futbolcuyu transfer listesinde bulundurduğu biliniyor ve sezon sonunda Demiral için girişimde bulunacağı ifade ediliyor.
İtalyan ekibiyle ligde 11 karşılaşmada görev alan ve 1 gollük katkı sunan Merih Demiral için Atalanta'nın 50 Milyon Euro'nun aşağısında bir rakamı kabul etmesi beklenmiyor.
Video Haberler
- Hırsız çaldığı paranın 50 bin TL’sini geri getirdi
- Finans Analisti İslam Memiş tarih verdi
- Türkiye’nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü açıldı
- Türk denizaltısının Boğaz'dan geçiş görüntüleri
- Eski çelik çaydanlıklar hayat buluyor
- Serpme kahvaltı devri bitiyor
- Görenler şoke oldu
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Yumurtalar yurt dışında 150 lira
- Havadan Kuduz aşılı müdahale
En Çok Okunan Haberler
-
- Son Dakika: TÜİK ve ENAG ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı
- Baronun kucağına oturan ‘reisçi’
- Yöneylem Araştırma ortaya koydu: Erdoğan üç isme karşı kaybediyor
- CHP'den istifa eden Aslı Baykal'dan yeni açıklama: 'Partide artık yerimin olmadığını görüyorum'
- Kemal Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronlarına seslendi: Kafalarını koparacağım
- Kulisler hareketlendi... AKP'li bazı milletvekilleri istifayı düşünüyor
- Son Dakika: Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
- İmamoğlu'na bir suikast ihbarı daha: '8 kişilerdi, hepsi silahlılardı...'
- Popüler kuru şampuanlarda kanserojen madde tespit edildi
- 2023 için yeniden değerleme oranı belli oldu