İlkay Gündoğan'ın aklı finansal fair play'de
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın İspanyol Barcelona'nın teklifi için finansal fair play konusuna şüphelerin giderilmesini beklediği öne sürüldü.
Barcelona, yaz transfer döneminde Manchester City'den İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak istiyor.
Relevo'nun haberine göre, Katalan ekibinin, Alman futbolcuya 2+1 yıllık teklif sunduğu belirtildi. 32 yaşındaki futbolcunun da kariyerine Barcelona'da devam etmeye sıcak baktığı kaydedildi.
İlkay Gündoğan
Ancak İlkay'ın, Barcelona'nın finansal fair play kıskacından geçmesi nedeniyle transferin gerçekleşeceğinden emin olmadan son kararını vermeyeceği öne sürüldü.
BARCELONA İÇİN AÇIKLAMA
Adı uzun süredir Barcelona ile anılan başarılı orta saha oyuncusu, önceki günlerde verdiği röportajda, "Arka planda Barcelona ile görüşmeler oluyor. Sözleşmemin bitmesine birkaç ay kala bunun çok normal olduğunu düşünüyorum. Çok fazla ayrıntıya girmedim. Hala verilmiş bir karar yok; ne benim tarafımdan, ne de kulüp tarafından. Görüşmeler devam ediyor. Karar alındığı zaman ilk olarak kamuoyuna duyuracağız" sözlerini kullanmıştı.
2016 yılından bu yana Manchester City'nin formasını giyen İlkay Gündoğan'ın, İngiliz temsilcisiyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
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