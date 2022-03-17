İrfan Can Kahveci, Şampiyonlar Ligi'ni hedefliyor
Fenerbahçe'de Konyaspor ile oynanacak kritik mücadelede takıma dönmeye hazırlanan İrfan Can Kahveci, iddialı açıklamalarda bulundu. Kahveci, "Şampiyonlar Ligi bileti alma hedefimize ulaşacağız" dedi.
Bu sezon sakatlıklar nedeniyle bir türlü form tutamayan başarılı orta saha oyuncusu, Trabzonspor karşısında 18. dakikada Siopis'e yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart görmüştü. Yıldız futbolcu cezasını Alanya karşısında tamamladı. Konyaspor ile oynanacak kritik mücadelede takıma dönmeye hazırlanan İrfan Can Kahveci, iddialı konuştu.
Milli oyuncu, "Takım olarak çok iyi bir hava yakaladık. Arkadaşlarım Trabzon karşısında 10 kişi inanılmaz mücadele etti ve puan aldı. Ligin en zorlu takımlarından Alanya karşısında farklı kazandık. Yakaladığımız bu havayı devam ettirip, ligi ikinci bitirerek Şampiyonlar Ligi bileti alma hedefimize ulaşacağız" ifadelerini kullandı.
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