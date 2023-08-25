İsmail Yüksek'ten sakatlığı için açıklama
Fenerbahçe'nin Twente'yi 5-1 mağlup ettiği maçta sakatlanarak oyundan alınan İsmail Yüksek maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İsmail Yüksek, sakatlık yaşadığı 5-1'lik Twente galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
Maçta yaşadığı sakatlık hakkında konuşan milli oyuncu, "Durumum iyi. Bir sıkıntım yok çok şükür. Benim için çok güzel bir gün oldu. Yorgunuz İyi bir oyun oynadık. Ufak bir ağrım var ama şu anda iyiyim. Yarın tam olarak bakacağız sonuçlara." dedi.
24 yaşındaki oyuncu, Twente maçının 82. dakikasında yerini Bartuğ Elmaz'a bıraktı.
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