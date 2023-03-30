İsmi Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan'ın menajerinden transfer açıklaması

Sezon sonu Manchester City ile mukavelesi bitecek olan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'un durumuyla ilgili menajerinden açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 17:17
İsmi Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan'ın menajerinden transfer açıklaması
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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İlkay Gündoğan'ın durumuyla ilgili menajerinden açıklama geldi.

The Guardian'a konuşan İlhan Gündoğan, "Henüz hiçbir kulüple anlaşmadık. İlkay'ın odak noktası tamamen devam eden sezonda. Şimdi sezonun son ve en kritik noktasındayız. İlkay'ın gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği hala belirsiz" ifadelerini kullandı.

İsmi Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan, 5 sezon Dortmund formasını giydikten sonra 2016 yazında 27 milyon euro karşılığında Manchester City'e transfer oldu.

Manchester City'nin kaptanı olan İlkay, bu sezon 37 maçta forma giyip 4 gol atıp 4 asist yaptı.


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