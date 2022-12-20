İspanya'da Çağlar Söyüncü iddiası

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid ile anılıyor.

cumhuriyet.com.tr
20 Aralık 2022 Salı, 14:23
İspanya'da Çağlar Söyüncü iddiası
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Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'in transfer listesine girdi. Bu sezon Leicester City ile 1'i lig, 1'i de kupa olmak üzere sadece 2 maçta görev yapan 26 yaşındaki stoperin sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek.

TRANSFER DEVRE ARASINDA DA BİTEBİLİR

Ocak ayından itibaren transfer görüşmeleri yapabilecek milli savunmacı, transfer iddiaları da çıkmaya başladı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Atletico Madrid, Çağlar'ı sezon sonunda kadrosuna katmak için harekete geçti. Ancak haziran ayında sözleşmesi sona erecek milli savunmacının, ocak ayında düşük bir bonservis bedeliyle de kadroya katılabileceği iddia edildi.


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