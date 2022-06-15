Jorge Jesus'tan antrenman öncesi toplantı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, antrenman öncesi takımla toplantı yaptı. Antrenman öncesi konuşma yapan Jesus, "Kazanmak, her gün şampiyon olmak için çalıştığını bilmektir" dedi.
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına yeni teknik direktörü Jorge Jesus yönetiminde başladı.
Antrenman öncesi takımla tanışma toplantısı yapan Jesus, "Kazanmak, her gün şampiyon olmak için çalıştığını bilmektir. İlk zamanlar birbirimizi tanıma dönemi. Adaptasyon dönemi. Zamanla birbirimizi daha iyi tanıyacağız" ifadelerini kullandı.
Portekizli çalıştırıcı ayrıca oyunculara, hem fiziksel hem de mental olarak güçlü bir takım kurmayı hedeflediklerini söyledi.
Video Haberler
- İstanbul'da iş bırakan sağlıkçılar Çapa'da buluştu
- Akşener, Davutoğlu'nu ziyaret etti
- Bursa'da hareketli dakikalar
- Diyarbakır’da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
- İBB ve Üsküdar Belediyesi arasında gerginlik
- 'Ankara’yı da teslim alacağız'
- Akşener Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
- Sağlık emekçileri Ankara'da: 'Hiçbir yere Gitmiyoruz!'
- Yol çöktü, beton mikseri devrildi: 1 yaralı
- Çanakkale'de halk plajına mavi bayrak asıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur maaşlarına para kalmadı!
- Motorine büyük zam!
- 'Gece yarısı operasyon' iddiası
- NATO'dan yeni Türkiye açıklaması
- Motorine yeni zam yolda
- Türkiye'den yeni Navtex duyurusu
- Dünya Kupası'na son bilet belli oldu!
- 'VIP kapıları hırsızlara açık, İnönü'ye kapalı'
- TÜSİAD'dan iktidara eleştiri
- Asgari ücrete zam açıklaması