Jose Mourinho, Fenerbahçeli yıldızın peşinde!

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun çalıştırdığı İtalyan ekibi Roma, Fenerbahçeli ismi transfer gündemine aldı. İtalyan basınında yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin kalecisi Altay Bayındır, sezon sonu bedelsiz olarak takımdan ayrılabilir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 10:06
Jose Mourinho, Fenerbahçeli yıldızın peşinde!
Abone Ol google-news

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçeli yıldız ismi transfer listesine ekledi.

İtalyan basınında yer alan habere göre; yaz transfer dönemi için kaleci arayışlarına şimdiden başlayan Roma, Fenerbahçe'nin takım kaptanı Altay Bayındır'ı da listeye aldı.

Jose Mourinho

2 ADAY DAHA VAR

Haberde, Bayındır'ın yanı sıra Empoli'de forma giyen Guglielmo Vicario ve Atalanta'da forma giyen Marco Carnesecchi'nin de Roma'nın transfer listesinde yer aldığı yazıldı.

Altay Bayındır

Fenerbahçe'de forma giyen Altay Bayındır'ın sözleşmesinin sezon sonunda biteceğine dikkat çekilirken, milli oyuncunun Avrupa'da bir takıma gitmeye hazır olduğu belirtildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 resmi maça çıkan Altay Bayındır, bu maçlarda 31 gol yerken 12 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.




fenerbahçe jose mourinho altay bayındır transfer

En Çok Okunan Haberler