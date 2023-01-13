Jose Mourinho, Fenerbahçeli yıldızın peşinde!

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 10:06

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 10:06

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçeli yıldız ismi transfer listesine ekledi.

İtalyan basınında yer alan habere göre; yaz transfer dönemi için kaleci arayışlarına şimdiden başlayan Roma, Fenerbahçe'nin takım kaptanı Altay Bayındır'ı da listeye aldı.

Jose Mourinho

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Haberde, Bayındır'ın yanı sıra Empoli'de forma giyen Guglielmo Vicario ve Atalanta'da forma giyen Marco Carnesecchi'nin de Roma'nın transfer listesinde yer aldığı yazıldı.

Altay Bayındır

Fenerbahçe'de forma giyen Altay Bayındır'ın sözleşmesinin sezon sonunda biteceğine dikkat çekilirken, milli oyuncunun Avrupa'da bir takıma gitmeye hazır olduğu belirtildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 resmi maça çıkan Altay Bayındır, bu maçlarda 31 gol yerken 12 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.







