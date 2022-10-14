Jürgen Klopp'tan Erling Haaland yorumu
Liverpol Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Premier Lig'de karşılaşacakları Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland ile ilgili konuştu.
Liverpol Teknik Direktörü Jürgen Klopp, İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile oynayacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında, City'de sezona harika bir başlangıç yapan Erling Haaland ile ilgili de konuşan Alman teknik direktör, genç yıldıza övgüler yağdırdı.
Klopp, "Haaland, Sazlburg'ta oynadığı dönemde onlarla karşılaştık. Çok genç yaşta bile potansiyelini görebiliyordunuz. Onu nasıl durduracağımızı düşünüyorduk ama yine de gol attı" ifadelerini kullandı.
Klopp 22 yaşındaki golcü için, "Ofsaytın nerede olduğunu biliyor ve iyi okuyor. Manchester City, Haaland'ın çevresinde gol pozisyonu üretebilecek en iyi oyunculardan bazılarına sahip ve bu mükemmel bir uyum" dedi.
NASIL DURDURACAKLARINI AÇIKLADI...
55 yaşındaki taktisyen, mücadelede onu nasıl durdurmaya çalışacaklarına yönelik soruya ise, "Muhtemelen dünyadaki en iyi forvet oyuncusu, çok fazla top almadığından emin olmalıyız. Bunu deneyeceğiz ama Manchester City'ye karşı Haaland'ı çok fazla oyuncuyla kapatırsanız, diğer dünya standartlarındaki futbolcular için boşluk verirsiniz. Bu da işimizi kolaylaştırmaz" yanıtını verdi.
Liverpool ile Manchester City, 16 Ekim Pazar günü TSİ 18.30'da Anfield'da karşılaşacak.
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