Jürgen Klopp'tan sert Uluslar Ligi çıkışı! "Futboldaki en saçma fikir"
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, FA Cup finalinde Chelsea ile oynayacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Klopp, "Uluslar Ligi, futbol dünyasındaki en kötü fikir" dedi.
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Uluslar Ligi'nin futbol dünyasındaki en saçma fikir olduğunu söyledi.
Chelsea ile oynayacakları FA Cup finali öncesinde açıklamalarda bulunan Alman teknik adam, Uluslar Ligi'ne eleştiride bulundu ve, "Daha fazla maç düşüncesi her zaman kötüdür. Bu konuda oldukça konuştum" açıklamasını yaptı.
Yeni Şampiyonlar Ligi formatına da değinen başarılı teknik adam, "Detayları inceleme fırsatım olmadı. Bu bu konuda sadece bazı şeyler duydum. Bu konuda bir fikir edinmek için zamanım yok" şeklinde konuştu.
Real Madrid ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi finalinde kendileri az bilet verildiğini söylemesinin ardından UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den mesaj aldığını söyleyen Klopp, "Bana mesaj attı. Ben de daha önce söylediğim şeyleri, bize daha fazla bilet verilmesi gerektiğini söyledim." dedi.
"FUTBOL DÜNYASINDAKİ EN KÖTÜ FİKİR"
"Uluslar Ligi, futbol dünyasındaki en kötü fikir" sözlerini kullanan 54 yaşındaki teknik adam, "Futbolcular, sezonda 70'ten fazla maça çıkıyor ve ardından Uluslar Ligi müsabakalarına gidiyorlar." açıklamasında bulundu.
FA Cup'u 2006'dan bu yana kazanamadıkları hatırlatılan Klopp, "Kazanmak için gerçekten çaresiziz. 2006'dan bu yana kazanamadık, Chelsea ise o tarihten bu yana 3-4 kez kazandı. Onlar kupa uzmanı ama biz de kazanmayı denemek istiyoruz" diye konuştu.
Takımı için, "Bu özel bir grup" ifadesini kullanan başarılı menajer, "Kazanmak, bizim için çok şey ifade eder. Bizimle aynı şeyleri yapabilecek bir rakibe karşı çok özel bir mücadele vereceğiz" dedi.
Klopp, son olarak Chelsea maçının çok özel bir karşılaşma olduğunu ve mücadeleden keyif almaları gerektiğini söyledi.
Liverpool ile Chelsea, FA Cup finalinde cumartesi günü saat 18.45'te karşılaşacak.
Video Haberler
- Korkunç olay! 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü
- Kripto para can aldı!
- 'Kaçak gelinler' engelli işçiyi de dolandırmış
- İşçinin birikimini çalmıştı, eğlence mekanında yakalandı
- İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
- İstanbul'da vahşet: Bebeğini balkondan attı!
- Çiftliğinde 165 köpek ve 5 kedi ile yaşıyor
- Yavru kedileri kurtarmak için duvarı deldiler.
- Kocaeli'de fabrika yangını
- Kazada ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu son noktayı koydu
- Kılıçdaroğlu SADAT'a gitti
- Seçim öncesi 'af' kararı
- ABD'den Türkiye'yi kızdıracak adım
- 'Arda Güler'in yerini doldururuz'
- HSK 11 hakim ve savcıyı FETÖ'den ihraç etti
- AKP tabanında 'B planı' arayışı
- 'Terör örgütlerinin misafirhanesi'
- 'Böyle bir ahlaksızlık kabul edilemez'
- 'Soylu çok özel yargılanacak'