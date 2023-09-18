Kasımpaşa 3-1'den döndü: Gol düellosunda puanlar paylaşıldı
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor ve Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadelede Alanyaspor 3-1'lik üstünlük elde etti ama maçı bırakmayan Kasımpaşa skoru 3-3 yaptı. Karşılaşma beraberlikle son buldu.
Alanyaspor'un gollerini 18. dakikada Sergio Cordova, 24 ve 51. dakikada Joao Novais kaydetti.
Kasımpaşa'nın golleri 45+2. dakikada Mamadou Fall, 79. dakikada Aytaç Kara ve 87. dakikada Mortadha Ben Ouanes'ten geldi.
Ömer Erdoğan yönetimindeki Alanyaspor puanını 7'ye yükseltti. Kemal Özdeş'in çalıştırdığı Kasımpaşa da puanını 6 yatı.
Süper Lig'de gelecek hafta Alanyaspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Kasımpaşa ise Adana Demirspor'u konuk edecek.
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