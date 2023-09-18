Kasımpaşa 3-1'den döndü: Gol düellosunda puanlar paylaşıldı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor ve Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadelede Alanyaspor 3-1'lik üstünlük elde etti ama maçı bırakmayan Kasımpaşa skoru 3-3 yaptı. Karşılaşma beraberlikle son buldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2023 - 07:37
Kasımpaşa 3-1'den döndü: Gol düellosunda puanlar paylaşıldı
Abone Ol google-news

Alanyaspor'un gollerini 18. dakikada Sergio Cordova, 24 ve 51. dakikada Joao Novais kaydetti.

Kasımpaşa'nın golleri 45+2. dakikada Mamadou Fall, 79. dakikada Aytaç Kara ve 87. dakikada Mortadha Ben Ouanes'ten geldi.

Ömer Erdoğan yönetimindeki Alanyaspor puanını 7'ye yükseltti. Kemal Özdeş'in çalıştırdığı Kasımpaşa da puanını 6 yatı.

Süper Lig'de gelecek hafta Alanyaspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Kasımpaşa ise Adana Demirspor'u konuk edecek.


Player Alanı
Alanyaspor kasımpaşa Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

Kasımpaşa, Samuel Bastien'i transfer etti!

Kasımpaşa, Samuel Bastien'i transfer etti!
Kasımpaşa, Nuno Da Costa'yı transfer etti!

Kasımpaşa, Nuno Da Costa'yı transfer etti!
Kasımpaşa'ya Belçikalı forvet!

Kasımpaşa'ya Belçikalı forvet!

En Çok Okunan Haberler