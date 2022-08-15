Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı VAR hakemi Alper Ulusoy oldu

Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Alper Ulusoy oldu.

cumhuriyet.com.tr
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:46
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı VAR hakemi Alper Ulusoy oldu
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Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. 

Sarı-lacivertliler, ilk hafta Ümraniyespor karşısında aldığı 3-3'lük beraberliğin ardından ilk galibiyetini arıyor. 

Maçın VAR hakemi Alper Ulusoy oldu. AVAR'da ise Emre Malok görev alacak. Mücadele saat 21:45'te başlayacak.


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