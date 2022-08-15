Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı VAR hakemi Alper Ulusoy oldu

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:46

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Sarı-lacivertliler, ilk hafta Ümraniyespor karşısında aldığı 3-3'lük beraberliğin ardından ilk galibiyetini arıyor.

Maçın VAR hakemi Alper Ulusoy oldu. AVAR'da ise Emre Malok görev alacak. Mücadele saat 21:45'te başlayacak.