Kasımpaşa, Selim Dilli ve Ali Sühan Demirel'i transfer etti
Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Kasımpaşa, Selim Dilli ve Ali Sühan Demirel'i kadrosuna dahil ettiğini açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, futbolcular Selim Dilli ve Ali Sühan Demirel'i kadrosuna dahil etti.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Artvin Hopaspor'da forma giyen 24 yaşındaki Selim Dilli ile Alman ekibi VfL Bochum'dan transfer edilen 19 yaşındaki Ali Sühan Demirel ile sözleşme imzalandı.
Bu arada Kasımpaşa, bugün yaptığı antrenmanla 2022-2023 sezonu hazırlıklarına başladı.
Transfer— Kasımpaşa (@kasimpasa) June 27, 2022
Yeni transferimiz Ali Demirel, sağlık sponsorumuz @livhospital'da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. pic.twitter.com/UyyxiwHLh7
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