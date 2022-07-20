Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: '3 farklı taktikte oynayacağız'
Süper Lig ekibi Kayserispor'u çalıştıran Çağdaş Atan, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Atan, taktik konusunda mesajlar verdi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor ile Alanyaspor arasında oynanan hazırlık maçı, sarı-kırmızılı ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, karşılaşma sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, lig maçı gibi bir maç olduğunu söyledi.
"SÜPER LİG MAÇI GİBİYDİ"
Kazanmak için sahaya çıktıklarını belirten Atan, "Güzel motivasyon bizim için. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Çocuklar gerçekten bize çok iyi cevap veriyorlar sahada. Kendimizi bu yüzden çok şanslı hissediyoruz. Çok sağlıklı bir çalışma ortamı var burada. Rahatız, çok iyi çalışıyoruz, yoruluyoruz ama karşılığını yavaş yavaş sahada almak istiyoruz ve alıyoruz gibi gözüküyor. Zor fikstür var. Zor bir sezon bizi bekliyor. O yüzden iyi çalışıyoruz, iyi yoldayız inşallah iyi başlayıp iyi götürmek istiyoruz" dedi.
ÇAĞDAŞ ATAN'DAN TAKTİK MESAJI
Atan, 3 farklı oyun taktiğini çok iyi şekilde oynamaları gerektiğini ve bunun için çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.
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