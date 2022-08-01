Kim Min-Jae'nin ardından Attila Szalai'ye de İtalya'dan talip çıktı

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:37

Fenerbahçe’nin Macar stoperi Attila Szalai’ye talip çıktı.

Bologna yerel basınında çıkan haberde, Bologna'nın Rennes'e satılan Arthur Theate'nin yerini doldurmak istediği ve transfer listesindeki isimlerden birinin de Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai olduğu belirtildi.

Macar savunma oyuncusunun, çizdiği profille listede yer alan bir başka isim olan Genkli Jhon Lucumi kadar ikna edici olduğu vurgulandı.

2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Wolfsburg ve Fulham'la da adı geçen Attila Szalai'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. 24 yaşındaki savunma oyuncusu, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli forma altında çıktığı 43 maçta 1 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.