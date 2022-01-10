Klay Thompson galibiyetle döndü
Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA), gecenin karşılaşmasında Golden State Warriors, evinde ağırladığı Cleveland Cavaliers’ı 96-82 mağlup etti. Sakatlığı sebebiyle basketbola iki buçuk yıl ara vermek zorunda kalan Warriors oyuncusu Klay Thompson, kaydettiği 17 sayıyla takımını galibiyete taşıdı.
Yaşadığı iki talihsiz sakatlık sonucu iki buçuk yıl formasından uzak kalan Golden State Warriors’ın yıldız oyuncusu Klay Thompson, parkelere geri döndü.
20 dakika boyunca parkede kalan yıldız oyuncu, 17 sayı üreterek takımına katkı sağladı. Takımın bir diğer lideri Stephen Curry ise kaydettiği 28 sayı ile galibiyetin mimarlarından biri oldu.
Cleveland Cavaliers forması giyen temsilcimiz Cedi Osman, 20 dakika süre aldığı karşılaşmada 4 sayı ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Cavaliers’ta Lamar Stevens, 17 sayı üretirken yıldız oyuncu Rajon Rondo’nun 15 sayılık katkısı galibiyet için yeterli olmadı.
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