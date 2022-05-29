Kupayı kazandıran Courtois oldu!

29 Mayıs 2022 Pazar, 00:48

2021-2022 Şampiyonlar Ligi Finali’nde Real Madrid Liverpool’u 1-0’ı yenerek Şampiyonlar Ligi Şampiyonu oldu. Melih Saatçı, karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.

Şampiyonların gecesinde müthiş bir final izledik. Maçtan önce karmaşık duygular içerisinde idim desem sanırım yanlış olmaz. Nedeni ise çocukluğumda televizyonun tek kanallı olduğu dönemde maçlarını izlemek için heyecanla beklediğim iki takım karşı karşıya geldi.

80 li yıllarda Grobbelaar’lı John Barnes’lı, Ian Rush’lı kadrosu ile İngiltere Süt kupası finalini sabırsızlıkla beklediğim Liverpool , diğer tarafta yine 80’li yılların burdan da dönmez denilen turları atlayan, maçları kazanan Hugo Sanchez’li, Butraguane’lı, Santillana’lı Real Madrid. Bu takımlar yaşatmış oldukları güzelliklerle öyle hafızama kazınmış ki finalden önce hangi takım kupayı kazanırsa kazansın üzülmeyecektim.

Final maçı öncesi enteresan durumlar da yaşandı. Böylesi büyük bir organizasyonda müsabakanın 36-37 dakika geç başlaması finale hiç yakışmadı. Yıllardır final müsabakaları izliyorum böyle bir duruma ilk defa şahit oldum. Fransız organizatörler olaya Fransız kaldı diyebilirim. Aynı durum ülkemizde yaşansa neler olabileceğini düşünemiyorum.

İlk yarı Liverpool takımının kaleyi bulan 4-5 şutu varken Real Madrid’ in sadece bir şutunun olması ilginçti. İki takımda oyunu çok hızlı oynamaya çalışarak rakip alanda pozisyon yakalamaya çalıştılar. Real Madridîn var incelemesinden dönen pozisyonu bana göre de gol değildi. Real, ikinci yarı Junior’un golü ile öne geçtikten sonra karşılaşma Liverpool hücum oyuncuları ile Real kalecisi Courtois arasında geçti.Courtois öyle pozisyonları kurtardı ki inanılır gibi değildi. Takımı adına maçın kaderine yüzde yüz etki etti.Real kontra ataklarla Liverpool kalesinde pozisyonlar bulsa da işi bitiren kupayı kazandıran Real kalecisi Courtois oldu.