Lille'den sürpriz Yusuf Yazıcı kararı!
Spor Toto Süper Lig'de bu sezona formsuz başlayan Trabzonspor'a geri dönme ihtimali olan Yusuf Yazıcı için Fransa'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Trabzonspor'a geri döneceği iddia edilen Yusuf Yazıcı'nın kulübü Lille'in milli futbolcuyu elinde tutmaya yakın olduğu belirtildi.
L'Equipe'in haberine göre son Ajaccio maçında golünü atan Yusuf Yazıcı'nın Lille yönetimi tarafından takımda tutulmak istendiği kaydedildi. Yetiştiği Trabzonspor'a geri dönme ihtimalinin yanı sıra birçok kulübün teklif götürdüğü Yusuf Yazıcı'nın takımdan ayrılamamasının en büyük nedeninin ise Lille cephesinin maddi beklentileri olduğu vurgulandı.
Performansıyla teknik direktör Paulo Fonseca'nın kadroda yer açmayı planladığı Yusuf Yazıcı'ya Trabzonspor'un haricinde Club Brugge, Hertha Berlin ve Werder Bremen'in de istediği ifade edildi. Lille'in Yusuf Yazıcı için Avrupa'da transferin son anlarına kadar teklif bekleyeceği, herhangi bir kulüple anlaşamama durumunda ise Milli oyuncunun takımda kalarak ilk 11'de şans bulabileceği aktarıldı.
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