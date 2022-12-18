Lionel Messi: Bu kupa bana Tanrının bir hediyesi
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa'yı eleyerek şampiyon olan Arjantin'de yıldız oyuncu Lionel Messi, "Biliyorum! Bu kupayı bana Tanrı hediye etti. Bunu kalbimde hissediyorum. Bir an önce Arjantin'e gitmek istiyorum. Çılgınlar gibi kutlamak, sevinmek istiyorum!" diye konuştu.
Arjantin Milli Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa'yı geçerek şampiyonluğa ulaşan dünya yıldızı Lionel Messi, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.
Bu kupanın kendisine bir hediye olduğunu söyleyen Messi, "Biliyorum! Bu kupayı bana Tanrı hediye etti. Bunu kalbimde hissediyorum. Bir an önce Arjantin'e gitmek istiyorum. Çılgınlar gibi kutlamak, sevinmek istiyorum!" dedi.
TURNUVANIN OYUNCUSU SEÇİLDİ
Arjantin'in yıldız oyuncusu Lionel Messi, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın En Değerli Oyuncusu (MVP) unvanına layık görüldü.
Turnuvada 2'si finalde olmak üzere 7 kez fileleri havalandırarak Arjantin'in elde ettiği şampiyonlukta başrolü üstlenen Messi, MVP ödülünün sahibi oldu.
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