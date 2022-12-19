Lionel Messi, sosyal medya rekorunu da ele geçirdi!
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin şampiyon olurken, turnuvanın en değerli futbolcusu Lionel Messi, sosyal medya paylaşımıyla da yeni bir rekorun sahibi oldu.
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin 36 yıllık özlemine son verip kupayı 3. kez kazanırken, Lionel Messi kariyerindeki tek eksiği giderdi.
7 gol 3 asistle Katar 2022'de skora en çok katkı veren oyuncu olan Messi, turnuvanın en değerlisi seçildi.
35 yaşındaki yıldız sosyal medya paylaşımıyla da bir rekor imza attı. Lionel Messi'nin Dünya Kupası ile paylaştığı Instagram gönderisi 43 milyondan fazla beğeniye ulaştı.
Bu, artık resmi olarak bir sporcu için tarihin en çok beğenilen sosyal medya paylaşımı olarak kayıtlara geçti.
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