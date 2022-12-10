Lionel Messi'den Wout Weghorst'a şok sözler: Ne bakıyorsun aptal!
Arjantin, 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde karşılaştığı Hollanda'yı seri penaltı atışları sonucu 4-3 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Arjantin'in yıldız ismi Lionel Messi, mücadele sonrası röportaj verdiği esnada karşılaştığı Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst'a sert sözler sarf etti.
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin, Hollanda'yı penaltı atışlarıyla 4-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Arjantin'in yarı finale yükseldiği karşılaşma sonrası Lionel Messi'nin Beşiktaşlı Wout Weghorst'a söylediği sözler geceye damga vurdu.
Messi maç sonu röportajı verirken "Ne bakıyorsun aptal, önüne bak" sözlerini sarf etti. Yayın sırasında Messi'nin bu sözleri söylediği kişinin ise Beşiktaşlı Wout Weghorst olduğu sonradan teyit edildi.
Messi sözlerinin devamında ise, "Maçlardan önce konuşan insanları sevmiyorum. Hollanda'nın 19 numaralı forveti bizim yanımıza gelip kışkırtmaya çalıştı. Hocaları da bize saygısız davrandı" açıklamasını yaptı.
WEGHORST'TAN CEVAP
Beşiktaşlı Wout Weghorst ise maç sonu açıklamalarında Messi'yle el sıkışmak istediğini ancak yıldız oyuncunun kendisine elini vermediğini belirerek, "Messi konusunda hayal kırıklığına uğradım. Onunla el sıkışmak istedim ama o elini uzatmadı. İspanyolca pek anlamam ama eminim bana çok hoş olmayan sözler söyledi" açıklamasını yaptı.
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