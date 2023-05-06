Liverpool - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında kendi sahasında Brentford'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 35. hafta heyecanı yaşanıyor.
Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Thomas Frank'ın takımı Brentford'ı konuk edecek.
LIVERPOOL - BRENTFORD MAÇI SAAT KAÇTA?
Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
LIVERPOOL - BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Liverpool, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Fulham'ı 1-0 mağlup etmişti.
Brentford ise Nottingham Forest karşılaşmasından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
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