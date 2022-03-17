Liverpool, lider Manchester City'ye çok yakın
İngiltere Premier Ligi'nde Liverpool, deplasmanda Arsenal'i mağlup ederek lider Manchester City ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasındaki erteleme maçında, Liverpool, Arsenal'i 2-0 mağlup etti.
Emirates Stadyumu'nda İngiliz hakem Andre Marriner'in yönettiği karşılaşmada, Liverpool, Diogo Jota'nın 54. ve Roberto Firmino'nun 62. dakikada attığı gollerle galibiyete ulaştı.
Arsenal'e karşı zafer kazanan ve sahadan 3 puanla ayrılan Liverpool, böylelikle lider Manchester City ile arasındaki farkı 1 puana düşürdü.
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