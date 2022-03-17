Liverpool, lider Manchester City'ye çok yakın

İngiltere Premier Ligi'nde Liverpool, deplasmanda Arsenal'i mağlup ederek lider Manchester City ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

cumhuriyet.com.tr
17 Mart 2022 Perşembe, 10:11
Liverpool, lider Manchester City'ye çok yakın
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İngiltere Premier Lig'in 27. haftasındaki erteleme maçında, Liverpool, Arsenal'i 2-0 mağlup etti.

Emirates Stadyumu'nda İngiliz hakem Andre Marriner'in yönettiği karşılaşmada, Liverpool, Diogo Jota'nın 54. ve Roberto Firmino'nun 62. dakikada attığı gollerle galibiyete ulaştı.

Arsenal'e karşı zafer kazanan ve sahadan 3 puanla ayrılan Liverpool, böylelikle lider Manchester City ile arasındaki farkı 1 puana düşürdü.



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