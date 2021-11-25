Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Afrikalı gazeteciyle tartıştı

25 Kasım 2021 Perşembe, 15:21

Şampiyonlar Ligi’nde Porto’yu 1-0 yenen Liverpool’un teknik direktörü Jürgen Klopp, maçtan sonra bir gazeteciyle tartıştı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Alman hocanın daha önce Afrika Uluslar Kupası hakkında yaptığı açıklamayı hatırlatan gazeteci, Klopp’un özür dilemesi gerektiğini savundu.

Basın toplantısında söz alan gazeteci Ojora Babatunde, “Merhaba Jürgen, son maç öncesi toplantınızda, Afrika Uluslar Kupası’nı kastederek ‘küçük bir turnuva’ dediniz. Bence bu oyunculara, taraftarlara ve kıtadaki insanlara hakaret. Bir özür borçlusunuz” ifadelerini kullandı.

Tepki karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Klopp, yine de makul bir yanıt verdi. Başarılı hoca, “Hadi ama! Öyle demek istemedim. Afrika Uluslar Kupası’ndan ‘küçük bir turnuva’ ya da Afrika kıtasından küçük bir kıta olarak bahsetmek aklımın ucundan bile geçmedi” dedi.

Sözlerine açıklık getiren Klopp, “Demek istediğim şuydu, tüm basın toplantısını izleseydin doğru şekilde anlayabilirdin. Çünkü ‘Mart ayına kadar milli ara yok. Ama Ocak ayında ufak bir turnuva var’ dedim. Küçük bir turnuva demeyi kastetmedim. Bunun bir turnuva olduğunu söylemem ironik. Bu büyük bir turnuva ve o turnuvada en iyi oyuncularımızı kaybediyoruz!” şeklinde konuştu.

Klopp’un bu açıklamasına rağmen geri adım atmayan gazeteci, “Ama bunu Avrupa için söylemezsiniz. ‘Avrupa’da küçük bir turnuva’ demezsiniz” sözleriyle tepki göstermeye devam etti. Alman teknik direktör bunun üzerine, “Anadilimi konuşmuyorum ama beni yanlış anlamak istiyorsan, bunu yapmaya devam edebilirsin. Asla söylediğime ikna olmayacağını biliyorum. Ama senin söylediğin şeyi yapmadım” yanıtını verdi.