Manchester City, İngiltere FA Cup'ta Peterborough 2-0 yendi
İngiltere FA Cup'ta heyecan devam ediyor. FA Cup'ta Peterborough, Premier Lig'in güçlü takımlarından Manchester City'i ağırladı. Mücadele konuk ekip Manchester City'nin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
İngiltere FA Cup'ta Manchester City deplasmanda Peterborough'a konuk oldu. Karşılaşma konuk ekip Manchester City'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlanırken, çeyrek finale yükselen taraf da konuk ekip Manchester City oldu.
City'nin golleri mücadelenin 61. dakikasında Riyad Mahrez ve 67. dakikada Jack Grealish'ten geldi.
Bu sonuçla Manchester ekibi bir üst tura yükseldi, Championship temsilcisi Peterborough United ise turnuvaya veda etti.
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