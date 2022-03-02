Manchester City, İngiltere FA Cup'ta Peterborough 2-0 yendi

02 Mart 2022 Çarşamba, 09:51

İngiltere FA Cup'ta Manchester City deplasmanda Peterborough'a konuk oldu. Karşılaşma konuk ekip Manchester City'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlanırken, çeyrek finale yükselen taraf da konuk ekip Manchester City oldu.

City'nin golleri mücadelenin 61. dakikasında Riyad Mahrez ve 67. dakikada Jack Grealish'ten geldi.

Bu sonuçla Manchester ekibi bir üst tura yükseldi, Championship temsilcisi Peterborough United ise turnuvaya veda etti.



