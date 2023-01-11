Manchester City - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City, İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Southampton deplasmanına konuk olacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İngiltere Lig Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor.
İspanyol teknik direktör Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Southampton ile karşılaşacak.
MANCHESTER CITY - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN?
St. Mary's Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
MANCHESTER CITY - SOUTHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Peter Bankes'in yöneteceği karşılaşmanın ulusal kanallarda herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
SON 16 TURUNDA KİMİ ELEDİLER?
Manchester City kupanın son 16 turunda kendi evinde ağırladığı Liverpool'u 3-2 mağlup etmişti.
Southampton ise kendi sahasında konuk ettiği Lincoln City'yi 2-1'lik skorla geçmişti.
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