Marsilya, Igor Tudor ile anlaştı!
Fransa Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Marsilya'nın, Hırvat teknik direktör Igor Tudor ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Tudor, bir dönem Süper Lig ekibi Galatasaray'ı çalıştırmıştı.
Jorge Sampaoli ile yollarını ayıran Marsilya yeni teknik direktörünü buldu.
Fransız temsilcisi Igor Tudor ile anlaşmaya vardı.
NTV Spor’un haberine göre, tatilini Marmaris'te geçiren Tudor resmi sözleşmeyi imzalamak için Fransa'ya gitti.
Hırvat teknik direktörün Marsilya ile 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
GALATASARAY'DA ÇALIŞTI
Süper Lig'de 2016-2017 yılları arasında Karabükspor ve Galatasaray'da görev alan, Türkiye kariyerinden sonra Udinese, Hajduk Split ve son olarak Hellas Verona'yı çalıştıran Igor Tudor geçen ay kulübünden ayrılmıştı.
Hellas Verona ile geçtiğimiz sezon 36 karşılaşmaya çıkan 44 yaşındaki teknik direktör, 14 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyet elde etti.
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