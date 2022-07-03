Marsilya, Igor Tudor ile anlaştı!

03 Temmuz 2022 Pazar, 09:54

Jorge Sampaoli ile yollarını ayıran Marsilya yeni teknik direktörünü buldu.

Fransız temsilcisi Igor Tudor ile anlaşmaya vardı.

NTV Spor’un haberine göre, tatilini Marmaris'te geçiren Tudor resmi sözleşmeyi imzalamak için Fransa'ya gitti.

Hırvat teknik direktörün Marsilya ile 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

GALATASARAY'DA ÇALIŞTI

Süper Lig'de 2016-2017 yılları arasında Karabükspor ve Galatasaray'da görev alan, Türkiye kariyerinden sonra Udinese, Hajduk Split ve son olarak Hellas Verona'yı çalıştıran Igor Tudor geçen ay kulübünden ayrılmıştı.

Hellas Verona ile geçtiğimiz sezon 36 karşılaşmaya çıkan 44 yaşındaki teknik direktör, 14 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyet elde etti.