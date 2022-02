Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, transferler hakkında konuştu

09 Şubat 2022 Çarşamba, 18:56

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Belözoğlu, "Beş tane çok değerli oyuncuyu kadromuza kattık. Rekabeti, kaliteyi, oyun gücümüzü arttıracağına inandığımız oyuncular aramıza katıldı. Hepsinin takımımıza ciddi katkıları olacağını düşünüyorum. İnşallah oyunu daha keyifli hale getirip, sonuçlarla örtüştürerek bir sezon finali yapmak istiyoruz. Son yapılan transferlerle birlikte bu gücümüzün olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu yeni transferler ile gol yollarında daha etkili olacaklarına inandıklarını söyleyerek, "Kalite arttıkça oyun daha çözülür hale geliyor. Rakipler artık bize karşı daha savunma refleksli oynuyor. Her gelen oyuncu, yeni oyuncudur. Geldiği yere, lige adapte olması kolay değil. Biz aldığımız oyuncuların yüksek verim sağlayacağına inanıyoruz. Yönetim kurulumuza, başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. İstediğimiz oyuncular, Türkiye'ye kolay getirebileceğimiz isimler değildi. İkili ilişkilerimiz, kulübümüzün samimi yaklaşımı ve başkanımızın bu anlamdaki desteği çok önemliydi" diye konuştu.

"FENERBAHÇE KARŞISINDA ÇOK DAHA ÜSTÜN OYNADIK"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü, Fenerbahçe galibiyetinin hatırlatılması üzerine, "Biz iyi hazırlandık. Karşımızda Türkiye'nin en güçlü camialarından, takımlarından bir tanesi vardı. Oyunun geneline baktığımızda, Fenerbahçe karşısında hem organizasyon hem de pozisyon anlamında çok daha üstün oynadık. Maçı daha önceden de koparabilirdik ama kazanmak tabii ki önemliydi. Sonuçta son iki maçımızı kaybetmiştik. Takımın vermiş olduğu reaksiyon, oyuncuların konsantrasyonları, çalışmaları maça yansıtmaları, bu anlamda bizi mutlu etti. Onlara teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe taraftarlarının kendisi lehine yaptığı tezahüratlar hakkında, "Ben Fenerbahçeliyim. Orada çok güzel zamanlarım geçti. Onların göstermiş olduğu sevgiye her zaman layık olmaya çalıştım. Mutlaka hatalarım da olmuştur ama onların beni sevdiğini bilmek benim için yeterli bir gururdur. Aileme, çocuklarıma saklayacağım en büyük gururdur. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Şu an için hedeflerimiz farklı olsa da onların her zaman benimle beraber olduklarına, beni gerçekten bağırlarına bastıklarına birçok kez şahit oldum. Onlara bir kez daha o günkü desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Belözoğlu, daha önce birlikte çalıştıkları Erol Bulut'un takımı Gaziantep FK ile hafta sonunda oynayacakları maç hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"Erol Hoca'yla bence verimli bir çalışma dönemimiz oldu. Uzun sürmesini isterdim ama o günün şartları gereği yollarımızı ayırmıştık. Erol Hoca bu ligde kendisini ispatlamış bir teknik adam. Oynattığı oyunu herkes biliyor. Biz de ona göre hazırlanacağız. Zor bir maç olacak. İki takım da kazanmak için sahaya çıkacak. İki takım adına zor maç ama biz kendi sahamızda planlarımızı hazırladık. Rakibimizin özelliklerini arkadaşlara anlatmaya çalışıyoruz. Onlar da mutlaka bizi çalışıyorlardır. Keyifli, centilmence, hak edenin kazandığı bir maç olsun inşallah."