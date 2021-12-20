Mehmet Demirkol'dan Hülya Avşar'a simit göndermesi
Ünlü yorumcu Mehmet Demirkol, sinema oyuncusu Hülya Avşar'ın "Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz?' falan diyorlar" açıklamasına göndermede bulundu.
Ekonomik krizi değerlendiren ve "Gerekirse simit yeriz ve bu zor günleri atlatırız" diyen sinema oyuncusu Hülya Avşar'ın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çeşitli kesimlerden tepkiler gelmeye devam ediyor.
Ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol da attığı tweet'le Hülya Avşar'a gönderme yaptı.
"AFİYET OLSUN"
Demirkol paylaşımında, "1 Ocak'ta 1 milyon doları olan bir kişi helalinden bi 10 milyon TL kazandı. Bu kârla 2.8 milyon simit alınabiliyor. Afiyet olsun" ifadelerini kullandı.
1 Ocak'ta 1 milyon doları olan bir kişi helalinden bi 10 milyon TL kazandı. Bu kârla 2.8 milyon simit alınabiliyor. Afiyet olsun.— mehmet demirkol (@mehmetdemirkolb) December 20, 2021
HÜLYA AVŞAR NE DEMİŞTİ?
Ünlü şarkıcı ve oyuncu açıklamasında "Benim bildiğim tek şey var. Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri ve bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Ne derseniz deyin. 'Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz' falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günleri de kolay atlatacağız. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum" dedi.
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