Mertens 'dalya' demeye hazırlanıyor

Yayınlanma: 17.10.2024 - 09:47

Güncelleme: 17.10.2024 - 09:47

Galatasaray'da Dries Mertens istikrarıyla dikkat çekiyor.

Belçikalı futbolcu, Barış Alper Yılmaz'la birlikte şu ana dek takımın en çok süre alan oyuncusu oldu.

Mertens bu sezon, Galatasaray'ın oynadığı 13 resmi maçın tamamında görev aldı. Bu süreçte dört gol atan tecrübeli oyuncu, bir de asist yaptı.

Galatasaray'da üçüncü sezonunu geçiren Dries Mertens, verdiği 16 gol pasıyla geçen sezonu asist kralı olarak tamamlamıştı.

37 yaşındaki futbolcu yeni bir başarıya imza atmak üzere.

Mertens, geride kalan üç sezonda 97 resmi maçta Galatasaray forması giydi. Belçikalı futbolcu üç karşılaşmada daha görev alması halinde 'dalya' diyecek.

Sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Mertens ile yeni sözleşme imzalanması beklenmiyor. Tecrübeli oyuncunun, sezon sonunda futbolu bırakma ihtimalinin de yüksek olduğu belirtiliyor.