Mesut Özil, derbide sahneye çıktı
Fenerbahçe kaptanı Mesut Özil, Galatasaray derbisinde üç maç aranın ardından ilk 11'e muhteşem bir dönüş yaptı.
Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Nef Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada iki gol sesi geldi. Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile öne geçerken, Fenerbahçe, kaptanı Mesut Özil ile beraberliği yakaladı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira tarafından son üç resmi maçta ilk 11’de değerlendirilmeyen Mesut Özil, Galatasaray derbisiyle takıma döndü. Karşılaşmanın 31. dakikasında İrfan Can Kahveci’nin uzun pasıyla topla buluşan Mesut Özil, önündeki boş alandan yararlanarak hızla ilerledi. Kendi yarı alanından topla beraber giden Mesut Özil, ceza alanına girer girmez yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Fernando Muslera’nın solundan ağlarla buluşturmayı başardı.
Galatasaray derbisinde ağları havalandıran Mesut Özil, böylece Fenerbahçe formasıyla ligdeki gol sayısını 4’e yükseltti. 33 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe’nin ligde en fazla gol atan oyuncusu konumunda.
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