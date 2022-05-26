Mesut Özil: 'Fenerbahçe ile sözleşmem devam ediyor'

26 Mayıs 2022 Perşembe, 16:21

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Türkiye'de mutlu olduğunu söyledi.

Yaptığı yatırımın tanıtımı için Endonezya'ya giden tecrübeli yıldız, kariyerinin ilerleyen yıllarında Cakarta'ya transfer olabileceğini söyledi. Mesut Özil, şu an için ise Türkiye'de mutlu olduğunu kaydetti.

"TÜRKİYE'DE MUTLUYUM"

"Fenerbahçe ile kontratım devam ediyor" diyen 33 yaşındaki futbolcu, "Şu an Türkiye'de mutluyum, çünkü ailem orada yaşıyor. Ama eğer bana bir gün Endonezya'ya transfer olup olmayacağımı sorarsanız, Bali United'a transfer olmakla ilgilenebilirim" açıklamasını yaptı.

Öte yandan Mesut Özil, Endonezya'da yapmak istediklerine ilişkin konuşurken, "İstiklal Camii hakkında gerçekten bilgi sahibi olmak istiyorum. Ondan sonra belki ailemle Bali'de tatil yapabilirim" ifadelerini kullandı.