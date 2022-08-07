Mesut Özil, Galatasaray'ın yeni transferi Lucas Torreira'yı yorumladı!

Süper Lig ekibi Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'dan Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'yı renklerine bağladı. Torreira ile bir dönem Arsenal'da birlikte forma giyen Mesut Özil, Galatasaray'ın yeni transferini değerlendirdi.

cumhuriyet.com.tr
07 Ağustos 2022 Pazar, 23:32
Mesut Özil, Galatasaray'ın yeni transferi Lucas Torreira'yı yorumladı!
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Galatasaray'ın Arsenal'dan yeni transferi Lucas Torreira ile ilgili olarak İngiliz ekibinden eski takım arkadaşı Mesut Özil konuştu.

Mesut Özil, Galatasaray'ın 26 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusu için övgü dolu ifadeler kullandı.

Canlı yayında Mesut Özil'in sözlerini aktaran Rıdvan Dilmen "Mesut Özil ile konuştum, 'Galatasaray çok iyi bir oyuncu aldı' dedi. Lucas Toreira'nın müthiş bir oyuncu olduğunu belirtti" diye konuştu.


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