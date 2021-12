Mesut Özil'den Okacha paylaşımı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 6. ve son maçında Fenerbahçe, sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk etti.

Fenerbahçe, karşılaşmadan önce eski futbolcusu Jay Jay Okocha'yı onurlandırdı.

Sarı-lacivertli takımın kaptanı Mesut Özil, Nijeryalı eski milli futbolcuya adının yazılı olduğu 10 numaralı Fenerbahçe forması hediye etti. Fenerbahçe taraftarı, tribüne çağırdığı Jay Jay Okocha'ya sevgi gösterisinde bulundu.

Eintracht Frankfurt'un Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gelen delegasyon ekibinde yer alan Okocha, 1996-1998 yıllarında sarı-lacivertli formayı giymişti.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, sosyal medya hesabından Okacha ile yan yana olan bir fotoğrafını paylaştı. Özil, "Çocukluğumun idollerinden biri Okocha ile buluşmak benim için bir onur" ifadelerini kullandı.

What an honour to meet one of my childhood idols: Jay Jay Okocha ???? It's been great talking to you my friend #M1Ö pic.twitter.com/d7XXvIDJrf